Von Karlsruhe nach Chișinău

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Ab Herbst 2025 geht es mit Wizz Air Karlsruhe Baden-Baden (FKB) direkt nach Chișinău in die Hauptstadt Moldawiens.

Moldawien ist noch ein Geheimtipp für viele Reisende, dabei hat das Land, das zwischen Rumänien und der Ukraine liegt, unglaublich viel zu bieten: von malerischen Weinbergen bis zu historischer Architektur. Chișinău, die grüne Hauptstadt Moldawiens, lockt mit einer Mischung aus sowjetischer Geschichte, modernen Attraktionen und charmanten Parks.

Wizz Air fliegt nun montags, mittwochs und freitags nonstop von FKB nach Chișinău, was es Reisenden einfach macht, diese faszinierende Stadt zu entdecken. Erleben Sie die gastfreundlichen Einheimischen, die historische Altstadt, die moderne Kunstszene und die wunderschöne Natur rund um den Fluss Dnister. Chișinău liegt ideal für Ausflüge in benachbarte Länder: Mit einem Besuch in der Weinstadt Cricova, einer der größten Weinkeller der Welt, oder einem Abstecher nach Rumänien, ist die Region perfekt für Kulturliebhaber und Naturfreunde.

