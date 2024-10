Winterflugplan ab Karlsruhe Baden-Baden

Flughafen Karlsruhe Baden-Baden (Foto: Flughafen Karlsruhe Baden-Baden)

Mit der Zeitumstellung am kommenden Sonntag beginnt der Winterflugplan am Flughafen Karlsruhe Baden-Baden (FKB). Die Reisenden können sich auf Rekordangebot freuen.

Die bereits im Sommer neu aufgenommenen Ziele Banja Luka und Tanger (jeweils Ryanair) sowie Suceava (Bees Airlines Romania) werden nun auch im Winterflugplan bedient. Außerdem kehren die Ryanair-Destinationen Sevilla, Teneriffa-Süd und Thessaloniki wieder in den Winterflugplan und damit auch als Reiseziele in den Herbstferien zurück. Auf zahlreichen Bestandsstrecken von Ryanair und Wizz Air werden die Frequenzen erhöht. Ryanair stationiert am FKB für das geplante Wachstum erstmals auch im Winterflugplan drei Flugzeuge.

Damit Urlauber auch in den baden-württembergischen Herbstferien beliebte Destinationen erreichen können, werden die Sommerziele Antalya, Fuerteventura, Heraklion, Lamezia Terme, Mailand-Bergamo und Rhodos bis zum ersten Novemberwochenende angesteuert.

Vom 26.10. bis 03.11.2024 erwartet der FKB mit über 50.000 Passagieren und mehr als 300 Flügen 25% mehr Passagiere als in den Herbstferien 2023.

Über den Zeitraum des gesamten Winterflugplanes 2024/25 bis zur Zeitumstellung im nächsten Frühjahr sollen laut Planung am FKB über 625.000 Passagiere auf rund 4.000 Flügen begrüßt werden – ca. 35% mehr Passagiere und Flüge als im Winterflugplan 2023/2024.

Reisende werden gebeten, sich zweieinhalb bis drei Stunden vor Abflug am Flughafen einzufinden, da in Peakzeiten mit längeren Wartezeiten an der Sicherheitskontrolle zu rechnen ist.

FKB