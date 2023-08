Tahiti Nui setzt auf SR Technics

Die im Französisch Polynesien beheimatete Fluggesellschaft Tahiti Nui wird die Kabineneinrichtung von drei Airbus A340 von SR Technics umbauen lassen.

Die Umbauarbeiten an den drei Grossraumflugzeugen werden in den Werften von SR Technics auf dem Flughafen Zürich und in Dublin ausgeführt und sollen anfangs Mai im nächsten Jahr abgeschlossen sein. Die Umbauarbeiten der Kabineneinrichtung werden während eines regulären C-Checks gemacht. Die A340 Jets werden auch mit einem modernen Unterhaltungssystem nachgerüstet. Tahiti Nui betreibt fünf Airbus A340-300.