Hercules LM-100J absolviert Jungfernflug

LM-100J Super Hercules absolviert Jungfernflug (Foto: Lockheed Martin)

Der erste LM-100J Frachter von Lockheed Martin hat am 25. Mai 2017 seinen erfolgreichen Jungfernflug unternommen.

Der zivile Super Hercules Frachter startete auf dem Lockheed Martin Werkflugplatz in Marietta zu seinem erfolgreichen Jungfernflug. Der erste Flug dauerte laut Lockheed Martin rund drei Stunden und verlief zur vollsten Zufriedenheit des Herstellers. Mit dem Jungfernflug startet der LM-100J nun in das Flugtestprogramm, das die US-amerikanische FAA Zivilzulassung zum Ziel hat.

Lockheed Martin hatte die neue Version des Hercules Transporters im Februar 2014 angekündigt. Der Rollout erfolgte am 9. Februar 2017. Seit dem Programmstart konnte Lockheed Martin Kaufabsichtserklärungen von zwei Betreibern entgegennehmen. Insgesamt rechnet sich der US-amerikanische Rüstungsgigant Absatzchancen für 75 zivil zugelassene Hercules aus.

Der LM-100J ist eine verbesserte Version des zivilen L-100 Hercules Transporters, diese Variante wurde von Lockheed Martin zwischen 1964 und 1992 gebaut. Mehr als 100 L-100 wurden während dieser Zeitspanne an Frachtfluggesellschaften und Regierungsorganisationen ausgeliefert. Der zivile Hercules kann Transportaufgaben wahrnehmen, die von anderen Frachtflugzeugen nicht ausgeführt werden können.