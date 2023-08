Lockheed Martin stellt neuen Hercules vor

An der ILA in Berlin stellte Lockheed Martin den neuen Hercules Transporter HC/MC-130J vor.

Der neue Hercules ist als Ersatz für die bei der US Air Force als Such-, Rettungs- und anderen Spezialaufgaben ausgelegten Hercules gedacht. Falls es zu einem Auftrag kommen würde, könnte der neue Hercules ab 2010 ins Flugtestprogramm steigen und ab 2011 an die US Air Force ausgeliefert werden. Der Bedarf wird von Lockheed Martin auf 115 Flugzeuge geschätzt.