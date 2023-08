Singapore kauft M-346 Master

Die Luftwaffe von Singapore hat den Kauf von zwölf M-346 Master von Alenia bekannt gegeben.

Mit dem modernen Kampftrainer der Oberklasse will die Luftwaffe von Singapore ihre alternden A-4SU Skyhawks ersetzen und den Grundstein für ein modernes Ausbildungskonzept für ihre angehenden Militärpiloten legen. Der Auftrag entspricht einem Marktwert von 340 Millionen US Dollar (250 Millionen Euro) und wird durch Singapore Technologies Aerospace Ltd abgewickelt und betreut. Die bodenabhängigen Trainingssysteme werden durch Boeing zugeliefert. Wahrscheinlich werden die neuen Trainingsflugzeuge ab 2012 im französischen Cazaux stationiert werden und dort die Skyhawks ersetzen.