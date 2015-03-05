IAG meldet erneut mehr Passagiere

British Airways, Iberia und Vueling (IAG) transportierten im Februar 2015 5,090 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresfebruar ist dies ein Plus von acht Prozent.

Das Angebot an Sitzplatzkilometern wurde im Berichtsmonat Februar um 4,3 Prozent auf 18,063 Milliarden ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 5,5 Prozent auf 13,769 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich um 0,9 Prozentpunkte auf 76,2 Prozent verbessert.

Im vergangenen Jahr konnte IAG 77,334 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, dies entspricht einer Zunahme von fünfzehn Prozent, rechnet man die Zahlen von Vueling heraus, dann konnte IAG immer noch um 8,9 Prozent wachsen.