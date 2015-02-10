British und Iberia melden mehr Passagiere

British Airways, Iberia und Vueling (IAG) transportierten im Januar 2015 5,310 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresjanuar entspricht dies einem Plus von 8,6 Prozent.

Das Angebot an Sitzplatzkilometern wurde im Berichtsmonat Januar um 5,7 Prozent auf 20,079 Milliarden gesteigert. Die Nachfrage verbesserte sich um 5,5 Prozent auf 15,457 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich um 0,1 Prozentpunkte auf 77,0 Prozent verschlechtert. Im Cargo Bereich transportierten die drei Airlines insgesamt 407 Millionen Tonnenkilometer, das waren 5,8 Prozent weniger als im Vorjahresjanuar.

Im vergangenen Jahr konnte IAG 77,334 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einer Zunahme von fünfzehn Prozent, rechnet man die Zahlen von Vueling heraus, dann konnte IAG immer noch um 8,9 Prozent wachsen.