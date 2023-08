Israel an neuen Trainern interessiert

Die israelische Luftwaffe will ihre veralteten Skyhawk Jet Trainer durch ein neues Muster ersetzen, im Gespräch sind der M-346 aus Italien und der T-50 aus Korea.

Die beiden israelischen Waffenschmieden Elbit Systems und Israel Aerospace Industries befinden sich im Gespräch mit den Herstellern dieser beiden kampfstarken Trainingsmaschinen. Bei dem M-346 handelt es sich um das neuste Muster von Alenia Aermacchi und der T-50 Trainer wurde durch Korea Aerospace Industries in enger Zusammenarbeit mit Lockheed Martin entwickelt. Eines dieser Muster könnte in naher Zukunft bis zu zwanzig McDonnell Douglas TA-4H/J Skyhawk Kampfjets in der Aufgabe als Schulflugzeug ersetzen. Die israelische Luftwaffe wurde während einer ersten Evaluation von diesen beiden Mustern am stärksten beeindruckt. Bei dem T-50 wie beim M-346 handelt es sich momentan um die leistungsstärksten Jettrainer in dieser Klasse.