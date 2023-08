M-346 Master gut unterwegs

Der Lead In Jettrainer von Alenia Aermacchi absolvierte kürzlich seinen 1000sten Flug, das Interesse an der Maschine ist gross.

Im Testprogramm für den neuen Jettrainer sind drei Maschinen involviert, der 1000ste Flug kam Prototyp Nummer drei zu Teil. Der M-346 könnte wegen seines Leistungspotentials zu einem Marktrenner in der Sparte der Trainingsmaschinen für die fortgeschrittene Pilotenausbildung werden, kein anderer Trainer in dieser Klasse kommt momentan an das Leistungsspektrum dieser Maschine. Bereits 40 Piloten der italienischen Luftwaffe hatten die Gelegenheit den Master zu fliegen, auch 70 ausländischen Militärpiloten wurde die Gelegenheit gegeben, sich von dem Leistungspotential des M-346 ein Bild zu machen. Im Dezember 2008 durchbrach der Master erstmals die Schallmauer.