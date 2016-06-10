Germania feiert Premiere in Bern

Germania Airbus A319 (Foto: Germania)

Am kommenden Sonntag, 12. Juni ist es so weit: Germania startet neu auch ab dem Flughafen Bern.

Bis am 9. Oktober 2016 wird ab dem Flughafen Bern durch Germania die Ferieninsel Korsika jeweils am Sonntag angeflogen. Nach Zürich und Genf nimmt Germania dieses Wochenende mit Bern einen weiteren Schweizer Flughafen ins Portfolio auf. Der offizielle Erstflug ab Bern findet am kommenden Sonntag, 12. Juni 2016 um 12.20 Uhr nach Calvi statt. Bis am 9. Oktober wird die französische Insel Korsika immer sonntags bedient. Zum Einsatz kommt ein Airbus A319.

«Wir freuen uns, dass wir unser Qualitätsprodukt künftig auch den Fluggästen aus Bern anbieten können. Wir sind sicher, dass die Berner den Germania-Service genießen werden», sagt Tobias Somandin, CEO der Germania Flug AG.

Auf den Flügen nach Calvi können 20 kg Gepäck kostenlos eingecheckt werden. Ausserdem sind Softdrinks und ein Snack, Zeitungen und Zeitschriften sowie alle Taxen und Gebühren im Flugpreis inbegriffen. Tickets sind online auf www.germania.ch, im Germania-Service-Center unter +41 (0)43 508 34 89 sowie über den Reiseveranstalter Rhomberg Reisen buchbar.

Germania Flug AG