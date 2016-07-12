Germania bestellt Airbus A320neo

Germania Airbus A320neo (Foto: Airbus)

Die Germania erneuert ihre Flotte und hat bei Airbus eine Bestellung über 25 Flugzeuge platziert. Die Maschinen sollen zwischen 2020 und 2022 ausgeliefert werden.

Auf der Farnborough International Airshow in Grossbritannien hat die Germania heute die Erneuerung ihrer kompletten Flotte bekanntgegeben und ebnet somit ihren strategischen Weg für die Zukunft.

Die bis dato grösste Order der Germania Schwestergesellschaft S.A.T. ist beim europäischen Flugzeughersteller Airbus platziert worden: 25 Jets des Typs A320neo sowie Optionen auf 15 weitere Flugzeuge desselben Typs. Die Auslieferung der neuen Fluggeräte wird sukzessive ab 2020 erfolgen: Zehn Flugzeuge werden bereits im ersten Halbjahr 2020 erwartet, für 2021 sind fünf weitere Auslieferungen geplant. In 2022 sollen die übrigen zehn Jets übergeben werden. Im ersten Schritt sollen die derzeit fremdgeleasten Flugzeuge die bisherige Flotte verlassen. Danach werden die neuen Airbusse auch die aktuell von Germania betriebenen Boeings ersetzen. Im gesamten Streckennetz der Germania-Gruppe, zu der die Germania Fluggesellschaft mbH mit Sitz in Berlin und die Schweizer Germania Flug AG zählen, soll zukünftig eine einheitliche Airbus-Flotte zum Einsatz kommen.

Karsten Balke, Chief Executive Officer (CEO) der Germania Fluggesellschaft mbH: «Bei unserem Wunsch nach hochmodernen und effizienten Flugzeugen vertrauen wir wieder auf die bewährte Partnerschaft mit Airbus. Die Bestellung von 25 A320neo mit den neuesten Triebwerken von Pratt & Whitney bildet für die künftige Geschäftsentwicklung der Germania eine solide Grundlage. Durch den Einsatz der neuesten Technologie und einer Vereinheitlichung unserer Flotte versprechen wir uns erhebliche Synergien.»

«Diese Bestellung geht perfekt mit der Wachstumsstrategie der Germania Flug AG überein. Mit dem Entscheid für die neuste Technologie und dem Kauf dieser Flugzeuge setzten wir ein Zeichen für die Zukunft – bei Kunden, Partnern und der Bevölkerung», freut sich Urs A. Pelizzoni, Verwaltungsrat der Germania Flug AG.

In ihrem 30sten Jubiläumsjahr startet die Germania Fluggesellschaft mbH damit das umfassendste Flottenerneuerungsprogramm ihrer Unternehmensgeschichte. Mit dem A320neo setzt Germania dabei auf eines der modernsten Flugzeuge seiner Grösse. Die bestellten Flugzeuge werden mit 180 Sitzen und der neuesten Generation von Pratt & Whitney PurePower® Geared Turbofan™ Triebwerken ausgestattet, die sich nicht nur durch reduzierte operative Kosten sondern auch durch besondere Treibstoffeffizienz und erheblich geminderte Lärmemission auszeichnen.

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