Erster MB-339CM wird an Malaysia geliefert

Alenia Aermacchi lieferte die ersten beiden MB-339CM Jettrainer an die Royal Malaysian Air Force.

Die beiden Flugzeuge sind ein Teil des Auftrages aus dem Jahre 2006 über acht Schulflugzeuge für die malaysische Luftwaffe. Die nächsten sechs Trainingsflugzeuge werden im Verlauf des laufenden Jahres ausgeliefert. Die Royal Malaysian Air Force wird den Alenia Aermacchi Jettrainer als Schulungsflugzeug für die Ausbildung ihrer Flugschüler benutzen bevor sie auf die Einsatzmuster umgeschult werden.

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