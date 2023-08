Die Vereinigten Arabischen Emiraten wollen M-346 kaufen

Für den italienischen Flugzeugbauer Alenia Aermacchi würde dies den Durchbruch für ihren neuen Kampftrainer M-346 bedeuten.

An der internationalen Rüstungsausstellung IDEX in Abu Dhabi gaben die Vereinigten Arabischen Emiraten bekannt, dass sie mit Alenia Aermacchi in Verhandlungen über den kauf von 48 M-346 Master Trainingsflugzeugen getreten sind. Mit den Arabischen Emiraten hätte Alenia den ersten Kunden für ihren modernen Kampftrainer gefunden. Das Flugzeug hat durch seine hervorragenden Flugleistungen ein grosses Potential im hart umkämpften Markt für militärische Trainingsflugzeuge. Link: Alenia