Boeing und Alenia brechen JCA Verhandlungen ab

Boeing und Alenia werden den militärischen Kampfzonentransporter Alenia C-27J Spartan nicht gemeinsam bauen.

Der italienische Flugzeugbauer wollte zusammen mit Boeing eine Fabrik für die Produktion des C-27J Spartan bauen. Die Vertragsverhandlungen dauerten mehr als drei Jahre und wurden nun abgebrochen, da keine tragbare Lösung gefunden werden konnte. Beide Parteien schieben die Schuld dem wirtschaftlichen Kriechgang zu, der die Zusammenarbeit erheblich erschwert hätte. Boeing will sich bei den militärischen Transportern voll auf ihre Boeing C-17 konzentrieren und Alenia wird den Produktionsbetrieb in Jacksonville selber fertigstellen. Die Eröffnung des Produktionsbetriebs ist für das Frühjahr 2010 geplant. Die US Army und US Air Force haben 78 C-27J Spartan bestellt. Video zum Spartan C-27J Transporter