Boeing und Alenia arbeiten zusammen

Boeing und Alenia werden im Markt für moderne Jettrainer in Zukunft eng zusammenarbeiten.

Die beiden Konzerne gaben gestern bekannt, dass sie in Zukunft bei der Vermarktung und in anderen Bereichen beim Verkauf und Support des neuen Jettrainers M-346 eng zusammenarbeiten werden. Die Kooperation macht Sinn, die M-346 Jets verfügen in dem Absatzmarkt für moderne Trainigsflugzeuge über ein sehr gutes Potential. Der moderne Trainer könnte durch diese Zusammenarbeit zu einem Marktrenner werden.