WestJet meldet Verkehrsanstieg

WestJet hat im Juni 2012 ihr Angebot gegenüber der gleichen Vorjahresperiode um 2,3 Prozentpunkte ausgebaut, die Nachfrage stieg um 6,7 Prozentpunkte.

Kanadas zweitgrösste Fluggesellschaft hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Juni 2011 von 1,710 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 1,750 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage ist um 6,7 Prozentpunkte auf 1,382 Milliarden Sitzplatzmeilen angestiegen. Die Auslastung der Maschinen hat sich um 3,3 Prozentpunkte auf 79,0 Prozent verbessert. WestJet betreibt rund 98 Boeing 737, bis 2018 werden 37 neue Maschinen dieses Typs dazu kommen, die Fluggesellschaft aus Kanada beschäftigt mehr als 8.000 Mitarbeiter.