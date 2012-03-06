WestJet meldet gute Februarzahlen

WestJet hat im Februar 2012 ihr Angebot gegenüber der gleichen Vorjahresperiode um 10,9 Prozentpunkte ausgebaut, die Nachfrage stieg um 9,9 Prozentpunkte.

Kanadas zweitgrösste Fluggesellschaft baute die Verkehrsleistung verglichen mit dem Februar 2012 von 1,633 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 1,811 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage stieg um 9,9 Prozentpunkte auf 1,499 Milliarden Sitzplatzmeilen an. Die Auslastung der Maschinen ist um 0,9 Prozentpunkte auf 82,7 Prozent. WestJet betreibt 98 Boeing 737, bis 2018 werden 37 neue Maschinen dieses Typs dazu kommen, die Fluggesellschaft aus Kanada beschäftigt mehr als 8.000 Mitarbeiter.