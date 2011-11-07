WestJet meldet mehr Verkehr

WestJet hat im Oktober 2011 ihre Verkehrsleistung gegenüber der gleichen Vorjahresperiode um 6,7 Prozent ausgebaut.

Kanadas zweitgrösste Fluggesellschaft baute die Verkehrsleistung verglichen mit dem Oktober 2010 von 1,601 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 1,708 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage stieg ebenfalls um 6,7 Prozent auf 1,322 Milliarden Sitzplatzmeilen an. Im Oktober 2011 konnte WestJet mehr als 1,3 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das sei ein neuer Rekord für die Airline, berichtete Geschäftsführer Gregg Saretsky. WestJet betreibt 96 Boeing 737 und beschäftigt mehr als 8.000 Arbeitnehmer.