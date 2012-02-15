WestJet meldet guten Jahresauftakt

WestJet hat im Januar 2012 ihr Angebot gegenüber der gleichen Vorjahresperiode um 8,6 Prozentpunkte ausgebaut, die Nachfrage stieg um 11,5 Prozentpunkte.

Kanadas zweitgrösste Fluggesellschaft baute die Verkehrsleistung verglichen mit dem Januar 2012 von 1,766 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 1,981 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage stieg um 11,5 Prozentpunkte auf 1,532 Milliarden Sitzplatzmeilen an. Die Auslastung der Maschinen stieg um 2,1 Prozentpunkte auf 79,9 Prozent. WestJet betreibt 97 Boeing 737, bis 2018 werden 38 neue Maschinen dieses Typs dazu kommen, die Fluggesellschaft aus Kanada beschäftigt mehr als 8.000 Mitarbeiter.