WestJet meldet Rekord Dezember

WestJet hat im Dezember 2011 ihr Angebot gegenüber der gleichen Vorjahresperiode um 7,2 Prozent ausgebaut, die Nachfrage stieg sogar um acht Prozentpunkte.

Kanadas zweitgrösste Fluggesellschaft baute die Verkehrsleistung verglichen mit dem Dezember 2010 von 1,767 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 1, 893 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage stieg um acht Prozentpunkte auf 1,532 Milliarden Sitzplatzmeilen an. Im Dezember 2011 konnte WestJet knapp 1,4 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das sei ein neuer Rekord für die Airline, berichtete Geschäftsführer Gregg Saretsky. WestJet betreibt 97 Boeing 737, bis 2018 werden 38 neue Maschinen dieses Typs dazu kommen, die Fluggesellschaft aus Kanada beschäftigt mehr als 8.000 Mitarbeiter.