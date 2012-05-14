WestJet meldet Rekordauslastung

WestJet hat im April 2012 ihr Angebot gegenüber der gleichen Vorjahresperiode um fünf Prozentpunkte ausgebaut, die Nachfrage stieg um 8,2 Prozentpunkte.

Kanadas zweitgrösste Fluggesellschaft hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem April 2011 von 1,785 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 1,874 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage ist um 8,2 Prozentpunkte auf 1,615 Milliarden Sitzplatzmeilen angestiegen. Die Auslastung der Maschinen hat sich um 2,6 Prozentpunkte auf 86,2 Prozent verbessert, nach Aussagen der Geschäftsleitung ist dies ein neuer Aprilrekord in der Unternehmensgeschichte von WestJet. WestJet betreibt rund 98 Boeing 737, bis 2018 werden 37 neue Maschinen dieses Typs dazu kommen, die Fluggesellschaft aus Kanada beschäftigt mehr als 8.000 Mitarbeiter.