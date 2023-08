PAK-FA T-50 abgehoben

Heute Freitag, dem 29. Januar 2010, war es soweit, das erste russische Kampfflugzeug der fünften Generation ist zum Jungfernflug gestartet.

Der PAK-FA T-50 ist heute Morgen vom Werksflughafen von KnAAPO in Komsomolsk am Amur zu seinem 47 Minuten dauernden Erstflug gestartet. Am Steuer des modernsten russischen Kampfjets sass Testpilot Sergei Bogdan. Bogdan war über das Steuerverhalten der Maschine zufrieden. Während dem ersten Testflug wurde das Steuerverhalten der Maschine, das korrekte Funktionieren der Triebwerke und der Grundsysteme überprüft. Beim ersten Erprobungsflug wurde auch das Fahrwerk ein und wieder ausgefahren. Der Versuchsträger PAK-FA ähnelt dem amerikanischen F-22 Raptor und lehnt sich an die wichtigsten Designkriterien eines Stealth Kampfflugzuges an. Die erste Testphase zieht sich bis ins Jahr 2012 hin und wird die Entscheidung bringen, ob und in welchem Umfang das Kamppflugzeug als T-50 bei den russischen Luftstreitkräften eingeführt wird. Das neue russische Kampfflugzeug der fünften Generation könnte auch in enger Zusammenarbeit mit Indien entstehen. PAK-FA T-50 First Flight