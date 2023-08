Airbus A380 mit Schweizer FA-18 Hornet

Während dem ersten Inlandflug von Zürich nach Genf traf sich der Airbus A380 über den Alpen mit Schweizer Kampfjets.

Der Airbus A380 wurde während seines ersten Inlandfluges von Zürich nach Genf am 21. Januar 2010 von FA-18 Jets der Schweizer Luftwaffe zu einem Fototermin über den Alpen abgefangen. Während dem Fototermin entstanden wunderschöne Fotos mit dem Superjumbo und der FA-18 Hornet über den Schweizer Alpen. Der A380 weilte für Flughafentests am 20. und 21. Januar in Zürich und besuchte am 21. Januar Genf. So schön kann Fliegen sein!