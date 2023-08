Eurofighter Typhoon Verkauf genehmigt

Der Eurofighter Typhoon darf an Saudi Arabien geliefert werden, dies Entschied das amerikanische Unterhaus.

Für die Lieferung der 72 europäischen Mehrzweckkampfflugzeuge Eurofighter Typhoon an Saudi Arabien fehlte noch das Exporteinverständnis der Amerikaner. In dem Eurofighter wurden amerikanische Higtech Systeme verwendet, die einer Exportbewilligung bedürfen, bevor sie in andere Staaten geliefert werden können. Die 72 Eurofighter entsprechen einem Marktwert von rund 12 Milliarden CHF oder 8,3 Milliarden Euro.