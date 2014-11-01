T-45A Goshawk

T-45A Goshawk, Land: USA Die US- Navy setzt die T-45A als Schulungsflugzeuge für ihre angehenden Flugzeugträger Jet Piloten ein. Die Goshawk Jettrainer wurden aus dem bewährten Hawk von BAe System weiterentwickelt und sind Trägertauglich. Spannweite: 9,39 m, Länge: 11,99 m, Geschwindigkeit: 1'038 km/h.

Bei der VTXTS-Ausschreibung für einen neuen Jettrainer für die US Navy machte die T-45 Goshawk (Hühnerhabicht) von British Aerospace und McDonnell Douglas das Rennen. Die Goshawk ist eine Weiterentwicklung des erfolgreichen Hawk Trainers. Im März 1988 rollte die erste T-45A aus der Montagehalle, um nach verschiedenen Bodentests am 16. April 1988 zu seinem Jungfernflug abzuheben. Kurz nach Beginn der Flugerprobung pochte die US Navy auf konstruktive Änderungen, um die Richtungsstabilität zu verbessern. 40 Prozent des ursprünglichen Hawk Trainers von British Aerospace wurden in der ersten Entwicklungsphase verändert, nun folgten weitere Änderungen und Verbesserungen, die das Programm beträchtlich verzögerten. Erst im Dezember 1991 konnten nach 500 Flugstunden die ersten Trägerversuche gewagt werden. Die Nachwuchspiloten und deren Ausbildner sind mit der T-45A Goshawk sehr zufrieden, im März 2007 wurde die 200ste Goshawk geleiefrt, der Bedarf liegt bei 234 Maschinen, die planerisch bis 2035 im Ausbildungsbetrieb bleiben werden.

Boeing, McDonnell Douglas T-45A Goshawk (Foto: US-Navy)

McDonnell Douglas/BAe: T-45A Goshawk

Land: USA

Hersteller: Boeing seit der Übernahme von McDonnell Douglas

Verwendung: Strahltrainer für die Fortgeschrittenenschulung

Antrieb: Rolls-Royce/Turboméca Adour Mk. 871 (F405-RR-401)

Leistung: 26 kN (5527 lbs)

Erstflug: 16. April 1988

Besatzung: 2 Piloten

Länge: 11.99 m Spannweite: 9,39 m Höhe: 4,08 m Flügelfläche: 17,66 m² Leergewicht: 4?460 kg Maximales Startgewicht: 6?387 kg Interner Kraftstoff: 1312 kg Aussenlasten: 454 kg Maximale Geschwindigkeit: 1?038 km/h auf 2500 m Maximale Steigrate auf Seehöhe: 40 m/s Dienstgipfelhöhe: 12?950m Startstrecke über 15 m: 1100 m Landestrecke über 15 m: 1010 m Überführungsreichweite: 1530 km (20 Minuten Reserve) Einsatzradius für Trainingsflug: 280 km G-Limits: +7,3/-3

Bewaffnung: Übungsbomben an zwei Unterflügelstationen.