SR Technics und Airbus unterzeichnen ICS-Vertrag

SR Technics hat mit Airbus einen Integrated Component Solutions-Vertrag für 19 A330 Flugzeuge abgeschlossen.

Die 19 betroffenen Flugzeuge sind bei Singapore Airlines in Betrieb. Der ICS-Vertrag wird Anfang 2009 gültig und hat eine Laufzeit von sieben Jahren mit Option auf eine zweijährige Verlängerung. Er ist Bestandteil des Airbus Total Support Package und beinhaltet Dienstleistungen wie Unterhalt, Reparatur und Überholung, die den Airbus-Kunden von SR Technics angeboten werden.