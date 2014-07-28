Ferienanfang am Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden

Sommerferien, der Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden erwartet bereits am ersten Ferientag 4200 Passagiere.

Auch wenn am Mittwoch, den 30. Juli, die Schüler an den baden-württembergischen Schulen erst noch ihre Zeugnisse bekommen, so sind die Mitarbeiter am FKB trotzdem bereits auf diesen ersten Spitzentag der diesjährigen Sommersaison vorbereitet: 4.200 Passagiere und 32 Starts und Landungen im Linien- und Pauschalverkehr werden am 30. Juli erwartet.

Am darauffolgenden Donnerstag wird die Passagierzahl geringfügig auf 3.800 Fluggäste zurück gehen, um dann von Freitag bis Sonntag wieder auf jeweils rund 4.000 Passagiere anzusteigen.

Somit werden in den ersten Ferientagen über 20.000 Passagiere am FKB ihren Urlaub beginnen.

Die beliebtesten Badeziele der FKB Passagiere sind Mallorca, Antalya und die Kanarischen Inseln. Die Umsteigeverbindungen mit airberlin über das Drehkreuz in Berlin-Tegel verzeichnen ebenfalls steigende Passagierzahlen. Insbesondere die Umsteigeziele Abu Dhabi, New York und Miami erfreuen sich wachsender Beliebtheit bei den Fluggästen des FKB.