Helvetic nimmt ersten von vier Embraer E195 in Empfang

Helvetic Airways Embraer E195 HB-JVJ (Foto: Helvetic Airways)

Wie im Januar 2024 angekündigt, erweitert Helvetic Airways ihre Flotte um vier Embraer E195. Die erste Maschine mit der Registrierung HB-JVJ wurde am 05. Juli 2024 in Zürich in Empfang genommen.

Die drei weiteren Embraer E195 werden in den kommenden Wochen zur Schweizer Regionalairline stossen. Helvetic Airways hat mit Azorra eine mehrjährige Leasingvereinbarung über vier Embraer E195 abgeschlossen. Die erste Maschine ist am 05. Juli von Macon GA (USA) via Keflavik (Island) in die Schweiz überführt und am Flughafen Zürich begrüsst worden. Der Maschine mit der Registrierung HB-JVJ werden in den kommenden Wochen HB-JVA, HB-JVW und HB-JVZ folgen und die Helvetic-Flotte auf insgesamt 22 Embraer-Maschinen vergrössern: acht E190-E2, vier E195-E2, sowie sechs E190 und vier E195.

Die Kabinen der vier Embraer E195 mit Jahrgang 2011 wurden rundum modernisiert und verfügen über jeweils 122 fabrikneue Sitze mit USB-Anschluss sowie einen Teppich im typischen Helvetic-Rot. «Die vier Embraer-Maschinen sind mit einer neuen und modernen Einrichtung konfiguriert worden und werden sowohl unseren Fluggästen als auch unseren Crews viel Freude bereiten», ist Helvetic-Airways-CEO Tobias Pogorevc überzeugt.

Die Flottenerweiterung geschieht vor dem Hintergrund, dass die GTF-Triebwerke von Pratt&Whitney, die neben den A320neo- und A220-Modellen von Airbus auch in den Embraer E2-Modellen verbaut sind, aktuell in einem langwierigen Verfahren inspiziert werden müssen. Die vier zusätzlichen E195 erlauben es Helvetic Airways, ihre Zielgrösse von 16 einsatzfähigen Flugzeugen beibehalten zu können und das geplante Flugprogramm auch unter den derzeit herausfordernden Rahmenbedingungen stabil zu halten. «Dadurch können wir unseren Kunden auch in Zukunft eine hohe Zuverlässigkeit, Planungssicherheit und vor allem Pünktlichkeit gewährleisten», so Pogorevc.

Helvetic Airways