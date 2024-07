Sommerferienstart am Flughafen Stuttgart

Eurowings startet am Flughafen Stuttgart (Foto: Flughafen Stuttgart)

Zum Auftakt der Sommerferien 2024 in Baden-Württemberg erwartet der Flughafen Stuttgart viel Betrieb in den Terminals.

Verkehrsreichster Tag des Ferienstarts ist der Montag, 29.07.2024 mit 260 Flugbewegungen. Die gefragtesten Ziele sind Palma de Mallorca und Antalya, mit jeweils rund 400 geplanten Verbindungen (Starts und Landungen). Wer es lieber kühler mag, findet Flüge nach Stockholm, Sylt oder ins isländische Keflavik. Mit der Airline Volotea geht es nach Bordeaux an die Atlantikküste, Eurowings steuert ab Juli Tunis und auch Tiflis in Georgien an.

Gut vorbereitet in die Ferien fliegen

Zu Spitzenzeiten frühmorgens und am Nachmittag ist mit mehr Zeitbedarf an den Sicherheitskontrollen zu rechnen. Reisenden wird deshalb empfohlen, mindestens zwei Stunden, aber nicht mehr als drei Stunden vor Abflug am Airport sein. Die Bundespolizei empfiehlt, sich 90 Minuten vor dem Abflug bei den Passagierkontrollen einzufinden. Mit so wenig Handgepäck wie möglich geht es dort schneller.

