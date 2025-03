Flughafen Stuttgart zieht Streikbilanz

Stuttgart Airport Start in den Sommer (Foto: Flughafen Stuttgart)

Der Flughafen Stuttgart musste am gestrigen Streiktag rund 100 Flüge annullieren, rund 80 konnten durchgeführt werden.

Die Gewerkschaft ver.di hatte für den Montag, 10.03.2025, mehrere Serviceunternehmen im Passagier- und Gepäckhandling zum Streik aufgerufen. Von ursprünglich rund 180 geplanten Flügen mussten die Airlines deshalb rund 100 Flüge streichen, auf einen anderen Tag verschieben oder an einen anderen Flughafen verlegen. Rund 80 Flüge konnten durchgeführt werden, der Betrieb im Terminal lief dabei vom frühen Morgen an normal. An den Sicherheitskontrollen, deren Personal von ver.di zusätzlich zum Ausstand aufgefordert worden war, gab es keine nennenswerten Wartezeiten.

Passagiere, die am heutigen Montag noch ab STR fliegen, sollten vor der Fahrt zum Flughafen den Status ihres Fluges checken. Für den Dienstag wird wieder Normalbetrieb erwartet, es kann allerdings streikbedingt noch zu einzelnen Änderungen im Plan kommen.

