Mit Marabu im Winter ab Stuttgart in die Sonne

Marabu Airlines Airbus A320 (Foto: Marabu Airlines)

Die Ferienfluggesellschaft Marabu Airlines kommt nach Stuttgart und fliegt ab der nächsten Wintersaison mehrmals täglich vom Flughafen der Landeshauptstadt in die Sonne.

Ab Ende Oktober fliegt Marabu viermal pro Woche nach Hurghada in Ägypten. Je dreimal wöchentlich werden Fuerteventura, Gran Canaria und Teneriffa ab Stuttgart angeflogen, einmal pro Woche Lanzarote. Mit dem Sommerflugplan ab Ende April 2025 baut Marabu dann seine Präsenz in Stuttgart weiter aus und fliegt mehrmals täglich 13 attraktive Urlaubsdestinationen an, vorrangig in Griechenland und Spanien. Darüber hinaus sind Madeira (Portugal), Antalya (Türkei) und Hurghada (Ägypten) feste Ziele im Sommerflugplan.

Axel Schefe, CEO von Marabu: „Gut ein Jahr nach dem Start hat sich Marabu als feste Größe im europäischen Ferienflugmarkt etabliert. Der Aufbau ist erfolgreich abgeschlossen, nun können wir die nächsten großen Schritte angehen. Mit Stuttgart eröffnet Marabu eine neue Basis an einem leistungsstarken Flughafen mit einem sehr attraktiven Einzugsgebiet im Südwesten Deutschlands. Wir freuen uns sehr, künftig noch mehr Fluggäste aus Baden-Württemberg und den angrenzenden Regionen bei uns an Bord begrüßen zu dürfen.“

Marabu wurde 2022 als Ferienfluggesellschaft für den europäischen Markt gegründet. In der Aufbauphase konzentrierte sich die Airline vor allem auf Verbindungen ab Hamburg und München. Über eine Partner-Airline flog Marabu im zurückliegenden Winter bereits einige Monate ab Stuttgart. Mit dem Start des Winterflugplans 2024/25 wird Marabu nun eine eigene, permanente Basis am Flughafen Stuttgart einrichten und zwei Flugzeuge vor Ort stationieren. Im Sommer 2025 positioniert Marabu dann vier Maschinen fest in Stuttgart.

Zur Abwicklung des erweiterten Flugprogramms wird Marabu seine eigene Flotte von modernen Airbus-A320neo-Flugzeugen von derzeit vier bis Frühjahr 2025 auf dann acht Flugzeuge verdoppeln. Darüber hinaus setzt Marabu weiterhin auf etablierte und zuverlässige Partner-Airlines, die Flüge mit dem Marabu-Produkt und -Service im Auftrag durchführen.

Flughafen Stuttgart