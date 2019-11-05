Delta mit mehr Passagieren

Delta Airlines Boeing 777-200LR (Foto: Boeing)

Bei Delta Airlines stiegen im Oktober 2019 insgesamt 17,507 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresoktober einem Wachstum von 5,8 Prozent.

Verglichen mit dem Vorjahresoktober hat die zweitgrößte Fluggesellschaft Amerikas die Verkehrsleistung um 5,1 Prozent auf 23,093 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrößert. Die Nachfrage verbesserte sich um 5,2 Prozent auf 19,765 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresoktober um 0,1 Prozentpunkte auf solide 85,6 Prozent verbessert.

Die Frachtleistung ist um 8,1 Prozent auf 175,872 Millionen Tonnenmeilen zurückgegangen.

Mit Delta Airlines flogen in den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres 171,700 Millionen Passagiere, das waren 6,2 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.