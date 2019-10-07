Delta meldet Septemberzahlen

Delta Connect Bombardier CRJ900 (Foto: Bombardier)

Bei Delta Airlines stiegen im September 2019 insgesamt 16,476 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresseptember einem Wachstum von acht Prozent.

Die zweitgrößte Fluggesellschaft Amerikas baute im September ihr Angebot verglichen zum Vorjahresseptember um 4,7 Prozent auf 22,929 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage verbesserte sich um 6,8 Prozent auf 19,564 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresseptember um 1,7 Prozentpunkte auf solide 85,3 Prozent verbessert.

Die Frachtleistung ist um 10,5 Prozent auf 167,788 Millionen Tonnenmeilen abgeschwächt.

Mit Delta Airlines flogen in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres 154,193 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 6,2 Prozent.