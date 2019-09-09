Mit Delta flogen mehr Passagiere

Delta Airlines Boeing 777-200LR (Foto: Boeing)

Bei Delta Airlines stiegen im August 2019 insgesamt 19,239 Millionen Passagiere zu, verglichen mit dem Vorjahresaugust entspricht dies einem Zuwachs von fünf Prozent.

Die zweitgrößte Fluggesellschaft Amerikas hat ihr Angebot verglichen zum Vorjahresaugust um 3,7 Prozent auf 26,401 Milliarden Sitzplatzmeilen hochgefahren. Die Nachfrage hat sich um fünf Prozent auf 23,526 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung hat sich verglichen mit dem Vorjahresaugust um weitere 1,1 Prozentpunkte auf hohe 89,1 Prozent verbessert.

Die Frachtleistung hat um 13,7 Prozent auf 170,542 Millionen Tonnenmeilen nachgelassen.

Delta konnte von Januar bis August 137,718 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Plus von sechs Prozent.