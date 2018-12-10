Delta meldet mehr Passagiere

Delta Airlines Boeing 777-200LR (Foto: Boeing)

Bei Delta Airlines stiegen im November 2018 insgesamt 15,472 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresnovember einer Zunahme von 3,9 Prozent.

Die zweitgrößte Fluggesellschaft Amerikas baute im November ihr Angebot verglichen zum Vorjahresnovember um 3,8 Prozent auf 19,619 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage verbesserte sich um 4,2 Prozent auf 16,834 Milliarden Sitzplatzmeilen. Verglichen mit dem Vorjahresnovember verbesserte sich die Auslastung um 0,4 Prozentpunkte auf 85,8 Prozent.

Die Frachtleistung hat sich um 2,8 Prozent auf 165,312 Millionen Tonnen Meilen verschlechtert.

In den ersten elf Monaten des laufenden Geschäftsjahres konnte Delta Airlines 177,202 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Wachstum von drei Prozent.