Delta meldet mehr Passagiere

Delta Airlines Boeing 777-200LR (Foto: Boeing)

Bei Delta Airlines stiegen im Mai 2019 insgesamt 18,116 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 7,6 Prozent.

Die nach American Airlines zweitgrößte Fluggesellschaft Amerikas hat die Kapazität verglichen mit dem Vorjahresmai um 5,3 Prozent auf 24,039 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage hat sich um sieben Prozent auf 21,067 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung ist dabei um 1,3 Prozentpunkte auf hohe 87,6 Prozent angestiegen.

Die Frachtleistung hat sich um 11,5 Prozent auf 166,653 Millionen Tonnen Meilen abgeschwächt.

In den ersten fünf Monaten des laufenden Geschäftsjahres konnte Delta Airlines 80,127 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 5,9 Prozent.