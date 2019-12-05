Delta meldet mehr Passagiere

Delta Airlines Boeing 777-200LR (Foto: Boeing)

Bei Delta Airlines stiegen im November 2019 insgesamt 15,734 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresnovember einer Zunahme von 1,7 Prozent.

Die zweitgrößte Fluggesellschaft Amerikas baute im November ihr Angebot verglichen zum Vorjahresnovember um vier Prozent auf 20,407 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage verbesserte sich um 1,8 Prozent auf 17,140 Milliarden Sitzplatzmeilen. Verglichen mit dem Vorjahresnovember verschlechterte sich die Auslastung um 1,8 Prozentpunkte auf 84,0 Prozent.

Die Frachtleistung hat sich um 4,1 Prozent auf 158,823 Millionen Tonnen Meilen verschlechtert.

In den ersten elf Monaten des laufenden Geschäftsjahres konnte Delta Airlines 187,434 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Wachstum von 5,8 Prozent.