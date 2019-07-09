Delta meldet mehr Passagiere
09.07.2019 PS
Bei Delta Airlines stiegen im Juni 2019 insgesamt 18,908 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einem Wachstum von 6,9 Prozent.
Die zweitgrößte Fluggesellschaft Amerikas baute das Angebot verglichen mit dem Vorjahresjuni um vier Prozent auf 25,193 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage konnte sogar um 6,2 Prozent auf 22,773 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert werden. Die Auslastung hat sich um 1,9 Prozentpunkte auf hohe 90,4 Prozent verbessert.
Die Frachtleistung hat sich um 13,4 Prozent auf 169,132 Millionen Tonnen Meilen verschlechtert.