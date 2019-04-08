Delta meldet mehr Passagiere

Delta Airlines Boeing 777-200LR (Foto: Boeing)

Bei Delta Airlines stiegen im März 2019 insgesamt 17,618 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresmärz einer Zunahme von 6,2 Prozent.

Die zweitgrößte Fluggesellschaft Amerikas hat ihr Angebot verglichen zum Vorjahresmärz um 5,4 Prozent auf 22,990 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage hat sich um 5,3 Prozent auf 19,942 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresmärz um 0,2 Prozentpunkte auf immer noch solide 86,7 Prozent leicht abgeschwächt.

Die Frachtleistung hat sich um 5,4 Prozent auf 178,511 Millionen Tonnenmeilen verschlechtert.

Im ersten Quartal 2019 konnte Delta Airlines insgesamt 45,063 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 5,1 Prozent.