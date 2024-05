ILS am Flughafen Stuttgart wird vermessen

Airbus A320 Eurowings Start am Flughafen Stuttgart (Foto: Flughafen Stuttgart)

Die Deutsche Flugsicherung (DFS) wird am Flughafen Stuttgart in der Woche nach Pfingsten das Instrumentenlandesystem (ILS) am Flughafen neu vermessen.

Am Dienstag, 21. Mai 2024 und Mittwoch, 22. Mai 2024 sind mehrere Anflüge des Messflugzeugs von Westen und Osten her auf die Landebahn geplant. Die Flüge finden während der Nacht statt. Bei schlechtem Wetter wäre eventuell auch noch der Donnerstag, 23. Mai 2024 für die Messungen nötig.

Flugsicherung und die Flughafen Stuttgart GmbH bitten um Verständnis für diesen notwendigen Check. Die regelmäßigen Messflüge sind gesetzlich vorgeschrieben, um zu gewährleisten, dass das Instrumentenlandesystems korrekt funktioniert.