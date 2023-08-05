Embraer lieferte im 1. Halbjahr 62 Flugzeuge aus

Der brasilianische Flugzeugbauer Embraer konnte im ersten Halbjahr 2023 insgesamt 62 Flugzeuge ausliefern, das waren 35 Prozent mehr als in der vergleichbaren Vorjahreszeitspanne.

Embraer hat im zweiten Quartal insgesamt 47 Jets ausgeliefert, das waren verglichen mit dem zweiten Quartal 2022 47 Prozent mehr. Die Zahlen unterteilen sich im zweiten Quartal auf 17 Verkehrsflugzeuge und 30 Business Jets. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres lieferte das Unternehmen insgesamt 62 Flugzeuge aus, 24 Maschinen im kommerziellen Sektor und 38 Geschäftsreisejets. Der feste Auftragsbestand belief sich bei Embraer auf Ende Juni 2023 auf eine Summe von 17,3 Milliarden US-Dollar.

In der kommerziellen Luftfahrt unterzeichnete American Airlines einen Festauftrag mit Embraer über sieben neue E175. Betrieben wird das Flugzeug von der Tochtergesellschaft Envoy Air. Da die Auslieferungen im vierten Quartal 23 beginnen sollen, wird die E-Jet-Flotte von Envoy bis Ende 2024 auf über 141 Flugzeuge anwachsen.

Embraer erhielt außerdem einen Festauftrag von Binter über sechs E195-E2, wodurch die E2-Flotte von Binter nach Abschluss der Lieferungen auf 16 Jets anwachsen wird. Dieser Auftrag wird in den Auftragsbestand von Embraer aufgenommen, sobald alle vertraglichen Eventualverbindlichkeiten geklärt sind.

Die malaysische Fluggesellschaft SKS Airways hat eine Vereinbarung zur Erweiterung ihrer Flotte um zehn E195-E2-Jets abgeschlossen. Darüber hinaus ist SKS dem Pool-Programm beigetreten, um Flugzeuge zu unterstützen, die in Südostasien eingesetzt werden sollen. Scoot, eine Low-Cost-Tochtergesellschaft von Singapore Airlines, erweitert sein Portfolio ebenfalls um neun E190-E2. Und Royal Jordanian Airlines hat eine Vereinbarung getroffen, acht E190-E2- und E195-E2-Jets in ihren Betrieb aufzunehmen, wobei die Auslieferung im 4. Quartal 2023 beginnen soll. Bei allen drei Vereinbarungen handelte es sich um Verträge mit der Leasinggesellschaft Azorra.

Vier E175 wurden bei Star Air in Betrieb genommen, einer indischen Fluggesellschaft, die bereits E-Jets betreibt. Star Air hat außerdem seinen Pool-Programmvertrag erweitert, um die E175 in seine Flotte aufzunehmen.

Zusätzlich zu Star Air und SKS Airways unterzeichnete Embraer Services & Support Vertragsverlängerungen für das Pool-Programm mit Rex Group (Australien) und Amelia (Frankreich). Ein weiterer Höhepunkt des Quartals für den Geschäftsbereich war die Ankündigung von 20 E-Jets P2F für die Lanzhou Group. Dies ist die erste Embraer-P2F-Vereinbarung in China.

Im Bereich Executive Aviation unterzeichnete NetJets einen Vertrag mit Embraer über den Erwerb von bis zu 250 Praetor 500-Jet-Optionen. Der Deal hat einen Wert von mehr als 5 Milliarden US-Dollar und die Auslieferung soll im Jahr 2025 beginnen.

Für Embraer Defence & Security wurde mit Saab ein Memorandum of Understanding unterzeichnet, um die C-390 Millennium als bevorzugte Lösung für die taktischen Lufttransportanforderungen der schwedischen Luftwaffe und bei der Suche nach Möglichkeiten für potenzielle Gripen-Kunden in Lateinamerika zu positionieren.