Embraer E195-E2 in China zugelassen

Embraer E195-E2 Jungfernflug (Foto: Embraer)

Chinas Luftfahrtbehörde CAAC hat dem Embraer E195-E2 die Musterzulassung erteilt, damit kann die neuste E-Jet Variante von Embraer nun auch nach China verkauft werden.

Der Embraer E195-E2 Verkehrsjet hat von den drei wichtigsten Luftfahrtbehörden USA, Europa und Brasilien die Musterzulassung bereits im April 2019 erhalten. China lässt sich immer ein wenig mehr Zeit und hat nun dem modernen Verkehrsflugzeug aus Brasilien ebenfalls die Musterberechtigung erteilt. Bei dem E195-E2 handelt es sich um das größte Flugzeug aus der überarbeiteten E-Jet E2 Familie. Die E195-E2 verbraucht im Vergleich zum Vorgängermuster E195 laut Embraer 25,4 Prozent weniger Treibstoff, diese Verbesserung konnte hauptsächlich durch die modernen PW1900 Geared Turbofan Triebwerke von Pratt & Whitney erreicht werden. Die Embraer E-Jets aus der E2 Weiterentwicklung verfügen über eine moderne elektronische Fly-by-Wire Flugsteuerung, das Cockpit wurde mit einer neuen Avionik überabeitet.