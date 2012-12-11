Finnair verzeichnet bessere Passagierzahlen

Finnair Airbus A320 (Archiv: Robert Kühni)

Im November 2012 stiegen bei Finnair rund 663.100 Fluggäste zu, gegenüber dem Vorjahresnovember entspricht dies einer Zunahme von 10,1 Prozentpunkten.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresnovember um 3,6 Prozentpunkte auf 2,457 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage konnte mit dieser Expansion gut mithalten, es konnten 1,793 Milliarden Sitzplatzkilometer verkauft werden, was einer Zunahme von 10,5 Prozentpunkten entspricht. Die Auslastung ist gegenüber dem Vorjahresnovember um 4,5 Prozentpunkte auf 73 Prozent angestiegen. Finnair konnte im November 12.031 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einer Abnahme von 6,0 Prozentpunkten. Von Januar bis Ende November flogen mit Finnair 8,107 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 9,5 Prozentpunkten.