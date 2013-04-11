Finnair meldet mehr Passagiere

Finnair Airbus A320 (Archiv: Robert Kühni)

Im März 2013 stiegen bei Finnair rund 800.900 Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresmärz einer Zunahme von 3,8 Prozentpunkten.

Die Verkehrsleistung wurde verglichen mit dem Vorjahresmärz um 1,7 Prozentpunkte auf 2,707 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verbesserte sich um 4,6 Prozentpunkte auf 2,172 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung ist gegenüber dem Vorjahresmärz um 2,2 Prozentpunkte auf 80,3 Prozent gestiegen. Finnair konnte im März 2013 12.227 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Rückgang von acht Prozentpunkten.