Finnair meldet mehr Passagiere

Im Mai 2013 stiegen bei Finnair rund 774.600 Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresmai einer Zunahme von 5,1 Prozentpunkten.

Die Verkehrsleistung wurde um 3,9 Prozentpunkte auf 2,539 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage konnte mit dieser Expansion gut mithalten, es konnten 1,905 Milliarden Sitzplatzkilometer verkauft werden, was einer Zunahme von 4,9 Prozentpunkten entspricht. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresmai um 0,1 Prozentpunkte auf 62,6 Prozent. Finnair konnte im Mai 2013 11.626 Tonnen an Fracht transportieren, was einer Abnahme von 5,2 Prozent entspricht.