USA stufen F-35 Programme als sehr wichtig ein

Anlässlich seines Besuches bei Lockheed Martin in Fort Worth unterstrich der US Verteidigungsminister Robert Gates die Wichtigkeit des F-35 Programms.

Am 31. August besuchte Robert Gates die Endproduktion des modernsten Kampfflugzeuges F-35 Lightning II. An der abschliessenden Pressekonferenz unterstrich er die Wichtigkeit des Programms. Robert Gates investiert sein Militärbudget lieber in dieses Produkt, als dem F-22 Raptor mehr Mittel zuzuführen. Man kann dies auch verstehen, da es sich beim F-35 Programm um das teuerste Rüstungsvorhaben handelt, das jemals aufgelegt worden ist. Kein anderes Kampfflugzeug der fünften Generation wird es auf grössere Stückzahlen bringen als der F-35. Das einstrahlige Muster wird in den USA die Nachfolge der F-16, F-15, des Harriers und der F/A-18 antreten. In vielen anderen Partnerländern der USA wird die F-35 Lightning II ab etwa 2015 (Verspätungen eingeplant) grosse Teile der bestehenden Muster ablösen oder verstärken. Lockheed Martin und seine Zulieferer rechnen damit, bis zu 3000 Einheiten dieses Typs am Rüstungsmarkt absetzen zu können.