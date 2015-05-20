Singapore Airlines mit weniger Passagieren
20.05.2015 PS
Im April 2015 flogen mit Singapore Airlines 1,482 Millionen Fluggäste, das entspricht verglichen mit dem Vorjahresapril einer Abnahme von 3,3 Prozent.
Der Flag Carrier Singapurs hat die Verkehrsleistung gegenüber dem Vorjahresapril um 3,3 Prozent auf 9,684 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Nachfrage verschlechterte sich um fünf Prozent auf 7,294 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor ging um 1,4 Prozentpunkte von 76,7 auf 75,3 Prozent zurück.
Bei der Tochtergesellschaft Silkair stiegen im April mit 295 Tausend Passagieren 2,8 Prozent mehr Fluggäste zu als im Vorjahresapril.