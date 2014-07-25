Singapore Airlines meldet mehr Passagiere

Im Juni 2014 flogen mit Singapore Airlines 1,596 Millionen Fluggäste, das entspricht gegenüber dem Vorjahresjuni einer Zunahme von 0,9 Prozent.

Der Flag Carrier Singapurs hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjuni um 1,3 Prozent auf 9,963 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Nachfrage verschlechterte sich um 1,4 Prozent auf 8,116 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor blieb mit 81,5 Prozent konstant. Die transportierte Frachtleistung bei SIA Cargo erreichte 530 Millionen Tonnen Kilometer und verschlechterte sich somit um 3,7 Prozent. Bei der Tochtergesellschaft Silkair stiegen im Juni mit 309 Tausend Passagieren 1,3 Prozent weniger Fluggäste zu als im Vorjahresjuni.