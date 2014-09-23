Singapore Airlines meldet Augustzahlen

Im August 2014 flogen mit Singapore Airlines 1,687 Millionen Passagiere, das entspricht gegenüber dem Vorjahresaugust einer Zunahme von 1,9 Prozent.

Der Flag Carrier Singapurs hat die Verkehrsleistung gegenüber dem Vorjahresaugust um 0,5 Prozent auf 10,332 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 0,3 Prozent auf 8,588 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um 0,7 Prozentpunkte von 82,4 auf 83,1 Prozent verbessert. Die transportierte Frachtleistung bei SIA Cargo erreichte 520 Millionen Tonnen Kilometer und verschlechterte sich somit um 3,8 Prozent.

Bei der Tochtergesellschaft Silkair stiegen im August mit 297 Tausend Passagieren 1,4 Prozent mehr Fluggäste zu als im Vorjahresaugust.